Российских чиновников обязали отчитываться о пользовании соцсетями и блогами

07:37, 28 февраля 2017, ПАИ

Общение российских чиновников в интернете берет под контроль государство. Как пишет газета «Известия», в соответствии с постановлением Минтруда, которое одобрило Правительство РФ, госслужащие обязуются отчитываться о своем присутствии в соцсетях.

При этом e-mail, мессенджеры, объявления в интернет-барахолках контролю не подлежат. Также не нужно будет включать в отчеты общение на сайтах знакомств, если в аккаунте чиновника нет фотографии и реального имени.

«Помимо социальных сетей и личных сайтов и даже мессенджеров, есть еще масса нишевых сервисов», — отметил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

О присутствии в интернете служащих обязали уведомлять работодателей с начала 2017 года. Теперь постановление кабмина конкретизирует, что имелось в виду.

Отчеты о размещении данных в соцсетях чиновникам придется подавать ежегодно. Отмечается, что включать в отчет нужно будет записи, позволяющие идентифицировать человека, то есть личные данные или фотографии. Если служащий не выполнит требование, он может быть уволен.