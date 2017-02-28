Для начинающих автолюбителей предлагается ввести испытательный срок

07:53, 28 февраля 2017, ПАИ

По инициативе Союза автошкол может появиться норма об обязательном наличии медицинской справки. Как пишет газета «Известия», также для только получивших права предлагается ввести двухлетний испытательный срок.

Все свои идеи Союз автошкол передал в ГИБДД. По данным экспертов организации, в 80% ДТП причиной становится недостаточный профессионализм водителей.

В настоящее время медсправка требуется только при выдаче прав и их замене. Если идея Союза автошкол претворится в жизнь, водителям придется постоянно иметь ее при себе.

Начинающим водителям организация предлагает выдавать лишь временное удостоверение, которое будет действовать два года. «Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены», — рассказал председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что обязательное наличие медсправок и двухлетнее временное удостоверение — это «вредные меры». Избыток документов он назвал архаизмом, напомнив, что все данные пробиваются по базе данных. Для двухлетнего удостоверения, по мнению Похмелкина, нет оснований, так как не доказано, что именно начинающие чаще являются виновниками аварий.