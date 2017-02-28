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Общество

День покровителя овцеводства наступил по народному календарю

28 февраля по народному календарю наступил Онисим Овчарник, пишет сalend.ru.

Апостол Онисим, память которого отмечается в этот день, жил в начале первого тысячелетия в Византии. Онисим был рабом некого Филимона, но бежал от своего господина в Рим, где попал в тюрьму. Там он встретился с апостолом Павлом, который просветил его и крестил. Павел упоминает об Онисиме в Послании к Колоссянам, называя его своим «верным и возлюбленным братом».

На Руси Онисим считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Делалось это так: вечером крестьянин выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона. Затем он становился на руно и произносил заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Любопытно, что связь овец со звездами находит отражение в многочисленных загадках. Например: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»; «Один пастух тысячи овец пасет»; «Бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду».

Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Нужно было, к примеру, собрать в амбаре разные семена, выставить их на три утренних зари на мороз и отложить до посева. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».

Рукодельницы же, заканчивая прядение, выбирали лучший клубок и тоже выносили утром на улицу с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка. Этот обычай назывался — «зорнить пряжу».

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.

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