Епископ Сергий начал чтение покаянного канона Андрея Критского в Вознесенском соборе Великих Лук

08:03, 28 февраля 2017, ПАИ

Вечером 27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил служение Великого повечерия с чтением первой части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

За особым богослужением молились клирики собора, сотрудники епархиального управления и многочисленные прихожане. Затем епископ Сергий обратился к молящимся с архипастырским словом, посвященном канону преподобного Андрея Критского.

В течение первых дней поста правящий архиерей продолжит чтение Великого покаянного канона: 28 февраля его ждут в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки, 1 марта - в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки, 2 марта - в Свято-Троицком кафедральном соборе города Невеля.

Покаянный канон святого Андрея Критского назван великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей - около 250 (в обычных канонах их около 30). «То, что нам дано в покаянном каноне святителя Андрея Критского, является библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления сердца, мучительного совлечения с себя ветхого, мертвого человека и облечения в нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, которому слава во веки», - сказали в епархии.