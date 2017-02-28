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Общество

Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий

Вечером 27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Фото с pskov-eparhiya.ru

По окончании богослужения митрополит Евсевий обратился к молящимся. «Благодарение Богу, закончился первый день Великого поста. Хотелось бы сказать, что с древних времен святые отцы, определявшие всю свою жизнь пребывать с Богом, ограничивали себя от внешнего мира или в пустыне, или в монастыре и помнили слова Господа: если ты молишься, войди в клеть твою, - в квартиру или в дом – закрой дверь и соверши молитву тайно. А Господь, видя твое тайное усердие, воздаст тебе явно милостью своей, любовью, утешением, а самое главное – миром для сердца, для души и для жизни», - сказал он.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Также вчера псковский архипастырь молился за утренним богослужением в Троицком соборе. После богослужения он совершил заупокойную литию по всем почившим православным христианам, а потом прочел молитвы на начало Великого поста.

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