За сутки в псковском регионе произошли 24 преступления

08:24, 28 февраля 2017, ПАИ

27 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 24 преступления, в том числе два грабежа, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки в Псковской области произошли 2 ДТП, в результате которых один человек погиб и девять получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 406 нарушений Правил дорожного движения.