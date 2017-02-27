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За сутки в псковском регионе произошли 24 преступления

27 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 24 преступления, в том числе два грабежа, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки в Псковской области произошли 2 ДТП, в результате которых один человек погиб и девять получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 406  нарушений Правил дорожного движения.

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