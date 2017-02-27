На фестивале снежного волейбола в Пскове определили сильнейших и съели более тысячи блинов

08:51, 28 февраля 2017, ПАИ

В Пскове подвели итоги Фестиваля снежного волейбола «Масленица – 2017», который прошел на городском пляже 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Центре спортивной подготовки региона со ссылкой на Северо-Западную волейбольную ассоциацию.

«На этот раз волейбол получился по-настоящему снежным. При температуре воздуха ноль - минус 1 снег шел практически не переставая, но под ногами волейболистов на площадках, к сожалению, смешивался с песком и таял. Тем не менее, это был настоящий волейбол: красивый, зрелищный, подаривший участникам и болельщикам немало эмоций», - отметили организаторы.

В соревнованиях приняли участие 32 команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова, городов и поселков Псковской области (Печор, Идрицы, Палкино, Писковичей).

В номинации «Любители» сильнейшими оказались волейболисты из Северной столицы: Пётр Коробкин, Сергей Кичко, Виталий Виноградов, Наталья Кочнева. В финале они одолели псковскую дружину, в составе которой были Александр Евдокимов, Николай Евстифеев, Николай Мартынюк, Марина Игнатьева. На третьем месте тоже оказались псковичи: Алексей Путяков, Сергей Колыванов, Андрей Ильин, Марина Иванова.

Среди юниоров (от 15 лет и младше) лучшими названы представители Псковского агротехнического колледжа: Александр Васильев, Владислав Иванов, Кирилл Минаев, Ульяна Егорова. Второе место заняли учащиеся средней общеобразовательной школы № 8: Александр Васильев, Эдгар Овчинников, Ксения Дмитриева, Елизавета Пименова. Замкнула тройку лидеров команда из Идрицы (Себежский район), в которую вошли Владимир Репин, Семён Козлов, Никита Зайцев, Марина Мурманцева.

В номинации VIP из заявленных трех команд в соревнованиях приняли участие только две, обе из Санкт-Петербурга. В результате первое место заняла команда «Аврора-1» (Владимир Грищенко, Михаил Бодров, Виктор Безлюдко, Елена Ларина), второе - «Аврора-2» (Анатолий Коробка, Александр Евсеев, Петр Трубицин, Александра Чернышова).

Всем победителям и призерам были вручены медали и дипломы, а также подарки от СЗВА и спонсоров соревнований. Кроме того, каждый участник команд-победителей получил небольшой памятный кубок. Команды также наградили специальными призами – тарелками с блинами.

Призы разыгрывались и в традиционном состязании по метанию валенка на дальность.

Целый день организаторы угощали всех желающих, не только участников и болельщиков, но и проходящих мимо, блинами со сгущенкой и горячим чаем. Всего было съедено более тысячи блинов.