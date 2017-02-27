0
14:17
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:59
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
11:40
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
13:06
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
12:09
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
10:58
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
09:59
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Спорт

На фестивале снежного волейбола в Пскове определили сильнейших и съели более тысячи блинов

В Пскове подвели итоги Фестиваля снежного волейбола «Масленица – 2017», который прошел на городском пляже 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Центре спортивной подготовки региона со ссылкой на Северо-Западную волейбольную ассоциацию.

Фото с csppskov.ru

«На этот раз волейбол получился по-настоящему снежным. При температуре воздуха ноль - минус 1 снег шел практически не переставая, но под ногами волейболистов на площадках, к сожалению, смешивался с песком и таял. Тем не менее, это был настоящий волейбол: красивый, зрелищный, подаривший участникам и болельщикам немало эмоций», - отметили организаторы.

В соревнованиях приняли участие 32 команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова, городов и поселков Псковской области (Печор, Идрицы, Палкино, Писковичей).

В номинации «Любители» сильнейшими оказались волейболисты из Северной столицы: Пётр Коробкин, Сергей Кичко, Виталий Виноградов, Наталья Кочнева. В финале они одолели псковскую дружину, в составе которой были Александр Евдокимов, Николай Евстифеев, Николай Мартынюк, Марина Игнатьева.  На третьем месте тоже оказались псковичи: Алексей Путяков, Сергей Колыванов, Андрей Ильин, Марина Иванова.

Среди юниоров (от 15 лет и младше) лучшими названы представители Псковского агротехнического колледжа: Александр Васильев, Владислав Иванов, Кирилл Минаев, Ульяна Егорова. Второе место заняли учащиеся средней общеобразовательной школы № 8: Александр Васильев, Эдгар Овчинников, Ксения Дмитриева, Елизавета Пименова. Замкнула тройку лидеров команда из Идрицы (Себежский район), в которую вошли Владимир Репин, Семён Козлов, Никита Зайцев, Марина Мурманцева.
В номинации VIP из заявленных трех команд в соревнованиях приняли участие только две, обе из Санкт-Петербурга. В результате первое место заняла команда «Аврора-1» (Владимир Грищенко, Михаил Бодров, Виктор Безлюдко, Елена Ларина), второе - «Аврора-2» (Анатолий Коробка, Александр Евсеев, Петр Трубицин, Александра Чернышова).

Всем победителям и призерам были вручены медали и дипломы, а также подарки от СЗВА и спонсоров соревнований. Кроме того, каждый участник команд-победителей получил небольшой памятный кубок. Команды также наградили специальными призами – тарелками с блинами.
Призы разыгрывались и в традиционном состязании по метанию валенка на дальность.

Целый день организаторы угощали всех желающих, не только участников и болельщиков, но и проходящих мимо, блинами со сгущенкой и горячим чаем. Всего было съедено более тысячи блинов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы
24 февраля 2017
Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы 2
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
24 февраля 2017
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека 1
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
22 февраля 2017
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
22 февраля 2017
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове 1
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
18 февраля 2017
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»

Идет загрузка...