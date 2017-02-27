Полиция изъяла поддельные купюры в Пскове, Великих Луках и Новосокольниках

08:55, 28 февраля 2017, ПАИ

27 февраля в Пскове полиция изъяла поддельную купюру достоинством в пять тысяч рублей, в Великих Луках — пятитысячную и тысячерублевую банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Еще одна фальшивая тысячерублевая купюра была выявлена в Новосокольниках.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».

