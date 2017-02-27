0
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
16:07
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
Еще новости
Происшествия

Полиция изъяла поддельные купюры в Пскове, Великих Луках и Новосокольниках

27 февраля в Пскове полиция изъяла поддельную купюру достоинством в пять тысяч рублей, в Великих Луках — пятитысячную и тысячерублевую банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Еще одна фальшивая тысячерублевая купюра была выявлена в Новосокольниках.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 3
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 9
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 3

Идет загрузка...