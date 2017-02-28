На развязке Псков - Гдов монтируют подземные пешеходные переходы и земляное полотно съездов

09:27, 28 февраля 2017, ПАИ

В рамках строительства Северного обхода на транспортной развязке Псков - Гдов ведется монтаж подземных пешеходных переходов, гофрированных водопропускных и дренажных труб под съездами развязки, активно устраивается земляное полотно съездов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

По основному ходу на участке 2,8 км от примыкания к автомобильной дороге Псков - Гдов до моста через реку Великую продолжаются работы по устройству земляного полотна, смонтированы водопропускные гофрированные трубы.

На площадке по строительству моста через Великую закончили забивку шпунтового ограждения технологической эстакады, продолжается забивка шпунта для ограждения опоры № 2 от весеннего паводка.

На опоре № 1 забита 31 свая. Ведутся работы по погружению опор временной эстакады.

На участке строительства в районе деревни Заровенье подрядчик приступил к снятию растительного слоя с дальнейшей отсыпкой земляного полотна и к формированию строительной площадки для строительства путепровода на ПК56+63.