Псковский самбист стал призером международного турнира, посвященного подвигу 6-ой роты
Воспитанник псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер» Михаил Васильев занял второе место на XVII Международном турнире по самбо, посвященном памяти подвига 6-ой роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.
Состязания проходили 26-27 февраля в Санкт-Петербурге. В них приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов РФ и ближнего зарубежья.
Псковский спортсмен Михаил Васильев завоевал «серебро» в личных соревнованиях.