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Спорт

Псковский самбист стал призером международного турнира, посвященного подвигу 6-ой роты

Воспитанник псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер» Михаил Васильев занял второе место на XVII Международном турнире по самбо, посвященном памяти подвига 6-ой роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.

Фото предоставлено Федерацией самбо города Пскова

Состязания проходили 26-27 февраля в Санкт-Петербурге. В них приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов РФ и ближнего зарубежья.

Фото предоставлено Федерацией самбо города Пскова

Псковский спортсмен Михаил Васильев завоевал «серебро» в личных соревнованиях.

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