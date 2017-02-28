Прокуратура потребовала заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних в Пушкиногорском районе

09:55, 28 февраля 2017, ПАИ

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в профильном подразделении ОМВД России по Пушкиногорскому району. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 21 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» работа с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, не проводится не обеспечивается своевременное выявление таких нарушителей, материалы об отказе в возбуждении уголовных дел не анализируются, не проводится ежемесячный анализ оперативной обстановки на территории Пушкиногорского района.

В этой связи прокуратурой района внесла в адрес начальника отделения МВД России по Пушкиногорскому району представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.