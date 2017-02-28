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Общество

Псковским транспортным полицейским рассказали об уголовных делах в сфере незаконного оборота оружия

Псковский транспортный прокурор Инна Распопина провела с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте учебно-методический семинар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На мероприятии  обсуждались вопросы при расследовании уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия. До сведения должностных лиц транспортной полиции довели информацию о проблемах при рассмотрении судами уголовных дел указанной категории, привели примеры судебной практики.

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