Псковским транспортным полицейским рассказали об уголовных делах в сфере незаконного оборота оружия
Псковский транспортный прокурор Инна Распопина провела с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте учебно-методический семинар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На мероприятии обсуждались вопросы при расследовании уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия. До сведения должностных лиц транспортной полиции довели информацию о проблемах при рассмотрении судами уголовных дел указанной категории, привели примеры судебной практики.