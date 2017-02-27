Благодаря прокурору осужденному-инвалиду вернули незаконно удержанные из зарплаты деньги

09:40, 28 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области по требованию прокурора восстановлены социальные права осужденного-инвалида. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 5 статьи 99 УИК РФ из заработной платы осужденного, являющегося инвалидом 2 группы бессрочно, производились удержания по возмещению стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

В этой связи Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла в адрес начальника УФСИН по региону представление с требованием устранения допущенных нарушений уголовно-исполнительного законодательства, причин и условий, им способствовавших, недопущению их в дальнейшем и наказания виновных.

Требования прокурора были удовлетворены, бухгалтер исправительного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, незаконно удержанные деньги из заработной платы вернули осужденному.