0
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
16:07
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
Еще новости
Происшествия

Благодаря прокурору осужденному-инвалиду вернули незаконно удержанные из зарплаты деньги

В Псковской области по требованию прокурора восстановлены социальные права осужденного-инвалида. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 5 статьи 99 УИК РФ из заработной платы осужденного, являющегося инвалидом 2 группы бессрочно, производились удержания по возмещению стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены.

В этой связи Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла в адрес начальника УФСИН по региону представление с требованием устранения допущенных нарушений уголовно-исполнительного законодательства, причин и условий, им способствовавших, недопущению их в дальнейшем и наказания виновных.

Требования прокурора были удовлетворены, бухгалтер исправительного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, незаконно удержанные деньги из заработной платы вернули осужденному.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 3
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 9
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 3

Идет загрузка...