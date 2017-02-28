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Экономика

Псковичей приглашают на международную выставку «Современное хлебопечение – 2017»

С 13 по 16 марта в «Экспоцентре» в Москве состоится 23-я Международная специализированная выставка  «Современное хлебопечение – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

«Современное хлебопечение» – это единственная выставка на территории России и стран СНГ, на которой представлен весь спектр оборудования и ингредиентов для изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, включая оборудование для выпечки, лабораторные и измерительные приборы, холодильную технику и кондиционеры, упаковку, оборудование для производства фаст-фуда, мороженого, макаронных изделий и пиццы, оснащение кафе и магазинов, сбыт и продажи, оптимизацию процессов и многое другое.

Ежегодно выставку сопровождает насыщенная программа мероприятий, включающая мастер-классы, семинары и конкурсы, организованные при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций и научных институтов, а также производителей шоколада, пищевых жиров и масел.

Основные материалы относительно организации, проведения, участия в выставке размещены здесь.

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