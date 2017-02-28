1
09:57
АВТОЭКСПЕРТ: 7 советов как не купить «автохлам»
09:48
Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой
08:16
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Еще новости
Общество

Себежский нацпарк станет территорией сохранения зубров в России

Себежский национальный парк станет территорией сохранения зубров в России, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Первое заседание белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия состоялось на территории республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор» в Витебской области (Белоруссия).

Российскую и белорусскую делегации двух стран возглавили заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий и заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Игорь Качановский.

В ходе заседания достигнута договоренность о подготовке проекта межправительственного соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника: «Освейский» и «Красный бор» – и национальный парк «Себежский» – с российской стороны.

На рабочей встрече подписан план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми природными территориями Белоруссии и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017-2020 годы, включая развитие экологического туризма. Были выбраны перспективные направления сотрудничества в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.

Определены дальнейшие перспективные направления сотрудничества работы белорусско-российской рабочей группы, включая научную деятельность, экологическое образование, просвещение.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой
28 февраля 2017
Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой 1
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
28 февраля 2017
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 3

Идет загрузка...