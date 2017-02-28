Себежский нацпарк станет территорией сохранения зубров в России

09:39, 28 февраля 2017, ПАИ

Себежский национальный парк станет территорией сохранения зубров в России, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Первое заседание белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия состоялось на территории республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор» в Витебской области (Белоруссия).

Российскую и белорусскую делегации двух стран возглавили заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий и заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Игорь Качановский.

В ходе заседания достигнута договоренность о подготовке проекта межправительственного соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника: «Освейский» и «Красный бор» – и национальный парк «Себежский» – с российской стороны.

На рабочей встрече подписан план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми природными территориями Белоруссии и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017-2020 годы, включая развитие экологического туризма. Были выбраны перспективные направления сотрудничества в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.

Определены дальнейшие перспективные направления сотрудничества работы белорусско-российской рабочей группы, включая научную деятельность, экологическое образование, просвещение.