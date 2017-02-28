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Экономика

Регионы подписали соглашения о предоставлении субсидий в рамках проекта «Городская среда»

Соглашения о предоставлении субсидий с обязательством соблюдения федеральных требований реализации проекта «Городская среда» уже подписали все регионы. Об этом 27 февраля сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на панельной дискуссии «Современный город: создавая комфортную среду, развиваем экономику» в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», сообщает пресс-служба министерства.

Открывая панельную дискуссию, вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак отметил уникальность программы благоустройства городов России. «В нее вовлечены и федеральные, и региональные власти, активно участвуют бизнес и жители городов, которые попали под программу благоустройства. На реализацию программы из федерального бюджета уже выделено 20 млрд рублей на субсидии региональных программ формирования комфортной городской среды», - подчеркнул Дмитрий Козак. По его словам, в начале марта средства будут перечислены в субъекты, и они смогут приступить к работе. Ожидается, что в текущем году системные перемены начнутся в 12 тыс. 145 муниципалитетах России.

Глава Минстроя также напомнил о принятии регионами двух важнейших документов в рамках приоритетного проекта. «Мы намерены внедрить новые правила и принципы управления городским хозяйством, и ключевым документом для внедрения этих перемен станут современные муниципальные правила благоустройства, которые должны быть в этом году утверждены каждым муниципалитетом с населением от 1000 человек. Этот  документ определит, что может и должна делать власть, уточнит права и обязанности  собственника по содержанию недвижимости; какие требования предъявляет конкретный муниципалитет к благоустройству парков, оформлению улиц и содержанию города; каковы правила участия горожан в принятии и реализации соответствующих решений. Новые правила благоустройства станут основополагающим кодексом благоустройства среды в этих муниципалитетах», - заявил министр. Второй важнейший документ, который должны утвердить муниципалитеты к концу 2017 года – это пятилетняя программа обустройства.

Михаил Мень отметил необходимость привлечения частных инвестиций в программы развития городских пространств регионов России. Кроме того,  он напомнил, что благоустройство городов способствует  и их экономическому росту. Министр также подчеркнул, что часто для трансформации городов есть «быстрые решения», не требующие капитальных вложений. 

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