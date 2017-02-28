Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой

09:48, 28 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 февраля, в Пскове будет отключено аналоговое эфирное телерадиовещание в связи с профилактическими работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Псковского областного радиопередающего центра Александр Лаптев.

«Вещание будет отключено с 10:00 до 17:00 в связи с работами на матче аналогового вещания. Будет проводиться техническое обследование мачты, мы определяем ее состояние. Возможно, вещание возобновится и раньше, это зависит от времени, которое потребуется на работы», - пояснил Александр Лаптев.

Он также добавил, что будет отключено только аналоговое вещание, цифровые каналы продолжат работать в штатном режиме.