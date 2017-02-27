Сотрудник псковской колонии завоевал «бронзу» на турнире по смешанному боевому единоборству

11:04, 28 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках в четвертый раз прошел Межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству (ММА), посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Сотрудник великолукской колонии №5 Евгений Никитенков занят третье место в весовой категории 57 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В дни соревнований на ринг вышли более 50 спортсменов из Псковской области, Смоленска, Великого Новгорода и Белоруссии. Сильнейших определяли в каждой весовой категории путем проведения поединков.

Уровень подготовленности бойцов, желание победить, усиливали конкуренцию и спортивный накал схваток. По результатам турнира сотрудник ИК-5 УФСИН России по Псковской области Евгений Никитенков занял третье призовое место в весовой категории 57 кг.

Добавим, смешанные боевые искусства (ММА) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).