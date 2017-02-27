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В Псковской области разыграли путевки на чемпионат Северо-Запада по шахматам

В Псковской области разыграли путевки на чемпионат Северо-Запада по классическим шахматам, который пройдет в марте в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

Сильнейших спортсменов определили на чемпионате области. Среди мужчин за медали боролись 10 ведущих шахматистов. В итоге лучшим оказался кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Второе место занял один из сильнейших юниоров региона Наум Руденко из Пскова. На третьем месте оказался пскович Антон Момотов.

Также 10 спортсменок сразились за звание чемпионки среди женщин. В результате лучшей шахматисткой Псковской области 2017 года впервые стала детский тренер Наталья Агафонцева. Великолучанка Виктория Емельянова завоевала серебряную медаль, заведующая отделением шахмат областного Центра спортивной подготовки области Анна Лабусова — бронзовую.

Кроме того, Федерация шахмат региона наградила за лучший результат среди женщин-ветеранов многократную победительницу первенств СЗФО среди ветеранов Ларису Панкину из Плюсского района.

Чемпионы Одиссей Сулейманянц и Наталья Агафонцева, а также вице-чемпионка Виктория Емельянова теперь представят Псковскую область на уровне СЗФО и поборются за право участия в высшей лиге чемпионата России.

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