Длительность просмотров видео на YouTube достигла миллиарда часов

17:55, 28 февраля 2017, ПАИ

Продолжительность ежедневных просмотров видео на YouTube достигла миллиарда часов. Об этом сообщил вице-президент компании по технологическим вопросам Кристос Гудроу, пишет Lenta.ru.

«В прошлом году мы достигли важной вехи: люди во всем мире теперь смотрят по миллиарду часов невероятного контента на YouTube каждый день!» — отметил Гудроу.

«Чтобы просмотреть миллиард часов видео на YouTube, вам потребуется более 100 тысяч лет. 100 тысяч лет назад наши предки мастерили с помощью каменных орудий и мигрировали из Африки, в то время как по Земле бродили мамонты и мастодонты. Потратив 100 тысяч лет на путешествие со скоростью света, можно пересечь Млечный Путь от одного края до другого», — сказал вице-президент YouTube.