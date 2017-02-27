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В суд направлено дело жителя Куньи, укравшего велосипед ради выпивки

Дело жителя Куньи, укравшего велосипед ради выпивки, направлено в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 января  около 13:00 в поселке Кунья 52-летний безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел занять денег у кого-нибудь из знакомых, чтобы приобрести спиртное, однако получил от всех отказ.

После этого он проник в один из сараев, похитил находившийся там велосипед и скрылся. Велосипед в тот же день продал, а деньги потратил на спиртное и сигареты.

В течение нескольких  дней стражи порядка проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновного лица и розыск похищенного имущества. Благодаря действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району подозреваемый был установлен.

В ходе следствия гражданин признался в совершенном преступлении.  Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу. Следствием собрана достаточная  доказательная база. Допрошены свидетели, проведена криминалистическая экспертиза. Теперь свой вердикт должен будет вынести суд.

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