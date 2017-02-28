Ольга Голодец предложила уйти от прямоугольности классов в российских школах

11:18, 28 февраля 2017, ПАИ

Курирующая социальный блок Правительства РФ вице-премьер Ольга Голодец считает, что, возможно, настало время менять «прямоугольную» модель школьных классов - наследие советского образования. Об этом она заявила в ходе Российского экономического форума в Сочи, сообщает агентство «Интерфакс».

«Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним - доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», - сказала Ольга Голодец. По её мнению, чтобы формировать проектный подход, групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе.

Вице-премьер отметила, что это на первый взгляд может казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования.

«Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования, - пояснила Ольга Голодец. -Готовы ли мы к такой постановке вопроса, и как перейти из одной точки в другую - наверное, это самый сложный сегодня вопрос».