В Псковском районе провели профилактическую акцию «Насилию скажем - нет!»

13:37, 28 февраля 2017, ПАИ

На территории Псковского района прошла двухнедельная профилактическая акция «Насилию скажем - нет!» Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, мероприятие было направлено на профилактику, предупреждение и выявление фактов насилия над детьми со стороны взрослых.

В рамках акции прошли консультирование, анкетирование, классные часы, тренинги, детско-родительские мероприятия, опросы, выставки, конкурсы рисунков и буклетов. Также раздали памятки, организовали рейды неблагополучные семьи, заседания органов профилактики, родительские собрания, встречи с представителями правоохранительных органов.

Так, в Тямшансой гимназии сотрудники ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» для учащихся средних и старших классов провели тренинги на темы «Профилактика буллинга»; «Насилие и закон»; «Мир без насилия». Классные руководители совместно с социальным педагогом, психологом организовали классные часы «Конвенция о правах ребенка» и «Право быть ребенком»; классное занятие «Что я знаю о Конвенции по правам ребенка?»; тренинг «Конвенция о правах ребенка»; беседу-диалог «О ребенке особая забота!»; беседу-диспут «Скажем вместе - Стоп насилию!». В начальной школе состоялся конкурс рисунков на темы «Мама, папа, я – счастливая семья» и «За счастливое детство».

Кроме того, с 21 февраля по 10 марта в школьных классах проходят родительские собрания на тему «Воспитание без насилия».

В «Карамышевской средней общеобразовательной школе» также прошли встречи классных руководителей и социального педагога с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Беседу с родителями о повышении родительской ответственности в воспитании детей провел настоятель храма села Карамышево. Родители смогли принять участие в тренинге «Особенности оказания социально-психологической помощи потерпевшим от насилия в семье».

Для учащихся 1-9 классов были организованы классные часы по темам «Насилие бывает в разных формах» и «Мир без насилия»; беседы с анкетированием «Агрессия и насилие в мире взрослых и детей»; диалог с разбором различных жизненных ситуаций «Добро против насилия», беседы-пятиминутки «Против насилия», «Если добрый ты.....» и «Добро и зло». Ребята изготовили буклеты и листовки «Твое счастье в твоих руках», «Информационный буклет по проблеме жестокого обращения с детьми», «Памятка - советы для подростков».

Целью проводимых мероприятий является ориентирование подростков на безопасное поведение в обществе, принятие правильных решений в сложных жизненных ситуациях, использование эффективных и законных способов реагирования на жестокое обращение, повышение уверенности в себе, а также привлечение внимания общественности к проблемам детей, подвергшихся насилию и жестокости, информирование населения, родителей и несовершеннолетних о мерах по защите прав и обеспечению безопасности, оказанию услуг в интересах детей.