Символами спецназа Росгвардии могут стать кулак с автоматом и меч

13:39, 28 февраля 2017, ПАИ

Новой эмблемой отрядов спецназа, ОМОНа и СОБРа Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ) может стать сжатый кулак с автоматом на фоне меча, обрамленного крыльями. Об этом сообщает газета «Известия».

В феврале эмблему представили директору ФСВНГ Виктору Золотову. В настоящее время символ рассматривается как один из основных вариантов для сил специального назначения. Однако окончательное решение пока не принято.

Официально шевроны с новой эмблемой в спецназ Росгвардии еще не поступали. Но в некоторых военных магазинах их уже можно приобрести. Новый символ уже получил неофициальное прозвище у спецназовцев — «крылатый кулак».