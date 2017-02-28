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Общество

Символами спецназа Росгвардии могут стать кулак с автоматом и меч

Новой эмблемой отрядов спецназа, ОМОНа и СОБРа Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ) может стать сжатый кулак с автоматом на фоне меча, обрамленного крыльями. Об этом сообщает газета «Известия».

В феврале эмблему представили директору ФСВНГ Виктору Золотову. В настоящее время символ рассматривается как один из основных вариантов для сил специального назначения. Однако окончательное решение пока не принято. 

Официально шевроны с новой эмблемой в спецназ Росгвардии еще не поступали. Но в некоторых военных магазинах их уже можно приобрести. Новый символ уже получил неофициальное прозвище у спецназовцев — «крылатый кулак».

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