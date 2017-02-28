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Общество

Житель Пскова перечислил мошеннику три тысячи рублей

Житель Пскова перечислил мошеннику, который обратился к нему в соцсети с аккаунта друга, три тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия,  в областном центре местному жителю  в одной из социальных сетей пришло сообщение  от имени его знакомого. Он просил срочно переслать ему  денег. Пскович перечислил на указанный адрес  три тысячи рублей. Как позже выяснилось, к нему обратился вовсе не знакомый, а мошенник.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту проводится расследование. Полиция полагает, что аккаунт друга потерпевшего был взломан.

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