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Опочанин обвиняется в незаконном приобретении и хранении марихуаны

В отношении 44-летнего жителя Опочецкого района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

3 февраля у мужчины во время личного досмотра в кармане куртки обнаружили 11,82 грамма марихуаны.

Опочанину грозит до трёх лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура области.

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