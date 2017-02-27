Опочанин обвиняется в незаконном приобретении и хранении марихуаны

10:33, 28 февраля 2017, ПАИ

В отношении 44-летнего жителя Опочецкого района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

3 февраля у мужчины во время личного досмотра в кармане куртки обнаружили 11,82 грамма марихуаны.

Опочанину грозит до трёх лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура области.