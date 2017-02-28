Международный комитет Госдумы надеется на скорейшую ратификацию договора о границе России и Эстонии

10:47, 28 февраля 2017, ПАИ

Комитет Государственной Думы РФ по международным делам не прекращал работу над договором о границе между РФ и Эстонией, есть шанс, что в обозримом будущем он пройдет ратификацию в Госдуме, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

«Комитет работу над этим важным досье не прекращал. Я думаю, что в обозримом будущем Россия имеет шанс на то, чтобы дойти до ратификации», — сказал Леонид Слуцкий.

При этом он отметил, что обстановка в двухсторонних отношениях между РФ и Эстонией напряженная.

Параметры российско-эстонской границы были согласованы в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в Рийгикогу депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в таком контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России. После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились в конце 2012 года. В настоящее время пограндоговор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, представлен к ратификации в парламенты обеих стран. В ноябре 2015 года эстонский парламент одобрил документ в первом чтении.