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Экономика

Псковичам напомнили о возможности получения «дальневосточного гектара»

Жителям Псковской области напомнили, как получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, подать пакет документов для оформления земельного участка, а также получить консультативную помощь при оформлении заявки на сайте https://надальнийвосток.рф можно в офисе филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области, расположенного в Пскове по улице Рабочей, 11. Телефон: 8 (8112) 686-038.

Также можно обратиться в офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), который расположен по адресу: Псков, улица Белинского, дом 77а, телефон: 8 (8112)299-297 (доб. 118).

Напомним, с 1 февраля начался третий этап реализации проекта «На Дальний Восток», в рамках которого любой гражданин РФ имеет право на получение в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

«Дальневосточный гектар» можно получить в следующих регионах: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.

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