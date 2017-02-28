В Великих Луках будут снесены 14 ветхих домов
В Великих Луках будут демонтированы 14 ветхих домов. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.
Подлежащие сносу дома расположены на проспекте Гагарина, 93а и улицах Горицкой, 14, Деповской, 8, Есенина, 6, Комсомольской, 22 и 24, Литейной, 20, Ползунова, 4, Сопецкой, 16, Угольной, 21 и 23, Лизы Чайкиной, 1/1, Фабричной, 24 и 26.
Максимальная цена контракта составляет 2 млн 665 тысяч 168 рублей, средства предусмотрены в бюджете города.
Аукцион назначен на 16 марта, срок исполнения договора — 45 календарных дней с даты его подписания