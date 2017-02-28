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Общество

В Великих Луках будут снесены 14 ветхих домов

В Великих Луках будут демонтированы 14 ветхих домов. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.

Подлежащие сносу дома расположены на проспекте Гагарина, 93а и улицах Горицкой, 14, Деповской, 8, Есенина, 6, Комсомольской, 22 и 24, Литейной, 20, Ползунова, 4, Сопецкой, 16, Угольной, 21 и 23, Лизы Чайкиной, 1/1, Фабричной, 24 и 26.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 665 тысяч 168 рублей, средства предусмотрены в бюджете города.

Аукцион назначен на 16 марта, срок исполнения договора — 45 календарных дней с даты его подписания

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