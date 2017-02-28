Псковичи могут принять участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие»

12:14, 28 февраля 2017, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие», целью которого является сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и максимально рационального использования природных ресурсов для здоровья и благополучия, а также формирование в общественном сознании образа единого гуманитарного пространства на основе популяризации идей и принципов экологической культуры в международном контексте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Проект реализуется в нескольких областях: «Экологическое образование», «Экологическое воспитание и просвещение», «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов», «Экологическая культура в промышленности и энергетике», «Средства массовой информации и экологическая культура», «Экология здоровья» и «Экологическая культура социальных инициатив».

Заявки на участие принимаются до 31 марта включительно.

Дополнительную информацию об участии можно получить в оргкомитете по телефонам: +7 (495) 932-61-63, +7 (915) 305-73-14, а также на сайте http://vernadskv.ru и по электронной почте kuznetsova@vemadskv.m.

Международный проект «Экологическая культура. Мир и Согласие» проводится на благотворительной основе и не предусматривает вступительного и организационного взносов.