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Общество

Эколого-ориентированные предприятия Псковской области приглашают на выставку-форум «Экотех»

Эколого-ориентированные предприятия и муниципальные образования Псковской области приглашают к участию в Международной выставке-форуме «Экотех». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, ответственным исполнителем по проведению форума определено Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Форум пройдет совместно с V Всероссийским съездом по охране окружающей среды в декабре, он призван поддержать государственную стратегию по развитию «зеленой» экономики и стать главной витриной экологических технологий и инноваций страны.  

Экспонентами и участниками форума станут руководители федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, российские и зарубежные компании, инноваторы, стартап-сообщества, ученые и предприниматели в сфере «зеленых» разработок, производители и поставщики оборудования и материалов природоохранного назначения. 

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