Россия и США могут пойти на сделку по отмене санкций

12:21, 28 февраля 2017, ПАИ

Россия и США могут пойти на заключение сделки по вопросу снятия санкций, простая их отмена с политической точки зрения представляется трудной. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

Он пояснил, что внешняя политика в США традиционно консенсусная и не является партийным вопросом. «В данном случае в предвыборной кампании партии разделились. Поменять консенсус сейчас непросто, как мы видим», — отметил он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Просто объявить санкции неэффективными и отменить их, мне кажется, политически нелегко, может быть, даже невозможно. Поэтому какая-то сделка нужна. Но она, мне кажется, нужна и той, и другой стороне. Когда двум сторонам что-то нужно, они найдут способ найти механизм. Я очень надеюсь», — сказал глава AmCham.

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении наладить отношения с Россией, хотя его ключевые назначенцы, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона и главу Пентагона Джеймса Мэттиса, заявляли, что речи об отмене санкций против России и более широком военном сотрудничестве пока что не идет.

Алексис Родзянко отметил, что Дональд Трамп был выбран большинством выборщиков, но меньшинством голосов. «Проигравшая сторона не успокаивается. Очень много сопротивления его программе, она радикально отличается от того, что предлагали демократы, их задача — его притормозить», — считает глава Американской торговой палаты. Он заметил, что отношения с Россией являются любимым поводом у оппозиции

«Мне кажется, что с его [Трампа] стороны действий явных, открытых, в пику по этому направлению пока нет, с одной стороны. С другой стороны надо смотреть на фактические действия. Он смягчил санкции, которые были назначены 29 декабря предыдущей администрацией», — напомнил Родзянко.

«Надо смотреть на действия. Во-вторых, надо немножко переждать. Просто снять санкции без объявления победы тоже сложно. Поэтому будут какие-то разговоры, договоренности. Я лично и американский бизнес очень ждем этого», — надеется он.