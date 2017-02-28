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Общество

Конкурс на замещение должности директора Медиахолдинга Псковской области пройдет 7 апреля

7 апреля состоится конкурс на замещение должности директора государственного предприятия «Медиа-холдинг Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Основной вид деятельности ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» - издательская деятельность. К участникам конкурса предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9:00 3 марта до 18.00 3 апреля по адресу: город Псков, улица Пароменская, 21/33, кабинет № 6.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап пройдет в форме тестовых испытаний (письменно) на знание: отраслевой специфики предприятия; основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости. Второй этап — собеседование.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 29-86-02, 29-86-01.

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