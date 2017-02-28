Рособрнадзор возобновляет работу телефона доверия по ЕГЭ

14:10, 28 февраля 2017, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в преддверии экзаменационной кампании 2017 года возобновляет работу телефона доверия ЕГЭ. С его помощью граждане могут сообщать обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого государственного экзамена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Телефон доверия был специально создан Рособрнадзором в 2016 году для сообщений о нарушениях правил и процедуры сдачи единого государственного экзамена, в том числе, о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время экзаменов, злоупотреблениях со стороны организаторов ЕГЭ. Во время кампании ЕГЭ-2016 на него поступило несколько сотен звонков.

В 2017 году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38.

«Рособрнадзор придерживается политики нетерпимости к любым нарушениям правил проведения ЕГЭ. Нам важно обеспечить абсолютную прозрачность и честность экзаменов, и мы рассчитываем на активное содействие граждан в этом вопросе. Работа телефона доверия хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и помогла Рособрнадзору не только оперативно реагировать на нештатные ситуации, возникающие в ходе экзаменов, но и предотвращать их», - заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Помимо телефона доверия к ЕГЭ продолжает свою работу и телефон «горячей линии», по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».