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Политика

Псковская «Единая Россия» определилась с графиком приёма граждан в марте

Псковское отделение партии «Единая Россия» утвердило мартовский график приема граждан в региональной общественной приемной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

График приёма депутатами Псковского областного Собрания и специалистами областной администрации:

1 марта с 17:00 - Комитет Псковской области по и строительству ЖКХ. Предварительная запись по телефону: 66-25-12

2 марта с 10:00 до 13:00 – Виктор Антонов

14 марта с 10:00 до 13:00 – Борис Полозов. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

15 марта с 10:00 до 13:00 - Служба судебных приставов. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

15 марта с 10:00 до 13:00 – Лидия Драгунова

15 марта с 17:00 до 18:00 - Комитет Псковской области по труду и занятости населения. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

21 марта с 10:00 до 13:00 – Игорь Дитрих

22 марта с 17:00 до 18:00 - Управление социальной защиты населения Псковской области. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

23 марта с 10:00 до 13:00 – Александр Котов. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

28 марта с 10:00 до 13:00 – Анатолий Тиханов

29 марта с 17:00 до 18:00 - Комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.

Прием граждан депутатами Псковской городской Думы:

9 марта с 10:00 до 13:00 – Ольга Федорова

15 марта с 10:00 до 13:00 – Игорь Шеменев

15 марта с 14:00 до 17:00 – Григорий Стороненков

22 марта с 10:00 до 13:00 – Андрей Аленичев

23 марта с 10:00 до 13:00 – Константин Болотин 

Личный прием граждан пройдёт по адресу город Псков, улица Гоголя, 9. Запись и справки по телефонам 66-25-12 и 66-24-60.

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