Псковская «Единая Россия» определилась с графиком приёма граждан в марте
Псковское отделение партии «Единая Россия» утвердило мартовский график приема граждан в региональной общественной приемной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
График приёма депутатами Псковского областного Собрания и специалистами областной администрации:
1 марта с 17:00 - Комитет Псковской области по и строительству ЖКХ. Предварительная запись по телефону: 66-25-12
2 марта с 10:00 до 13:00 – Виктор Антонов
14 марта с 10:00 до 13:00 – Борис Полозов. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
15 марта с 10:00 до 13:00 - Служба судебных приставов. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
15 марта с 10:00 до 13:00 – Лидия Драгунова
15 марта с 17:00 до 18:00 - Комитет Псковской области по труду и занятости населения. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
21 марта с 10:00 до 13:00 – Игорь Дитрих
22 марта с 17:00 до 18:00 - Управление социальной защиты населения Псковской области. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
23 марта с 10:00 до 13:00 – Александр Котов. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
28 марта с 10:00 до 13:00 – Анатолий Тиханов
29 марта с 17:00 до 18:00 - Комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
Прием граждан депутатами Псковской городской Думы:
9 марта с 10:00 до 13:00 – Ольга Федорова
15 марта с 10:00 до 13:00 – Игорь Шеменев
15 марта с 14:00 до 17:00 – Григорий Стороненков
22 марта с 10:00 до 13:00 – Андрей Аленичев
23 марта с 10:00 до 13:00 – Константин Болотин
Личный прием граждан пройдёт по адресу город Псков, улица Гоголя, 9. Запись и справки по телефонам 66-25-12 и 66-24-60.