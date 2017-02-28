0
17:37
Виктор Антонов: Депутаты должны говорить о проблемах
16:51
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
16:03
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
14:32
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
11:52
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО)
10:51
Новая политическая реальность
17:22
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
Еще новости
Политика

Россия снимет запрет на импорт молдавских вин

Большая часть из 13 обследованных специалистами Роспотребнадзора винодельческих предприятий Молдавии смогут возобновить поставки продукции в Россию после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава надзорного ведомства Анна Попова.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщал, что эксперты ведомства посетят винодельческие предприятия Молдавии, которые поставляют или планируют поставлять в РФ алкогольную продукцию, по итогам визитов будет обсуждаться возможность увеличения поставок молдавского алкоголя на российский рынок.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что количество предприятий Молдавии, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться. Позднее глава Роспотребнадзора сообщила РИА Новости, что эксперты ведомства проверят готовность молдавских предприятий возобновить поставки качественных продуктов питания на рынок РФ.

Напомним, что Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина. Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдавии удалось восстановить всего 10-12% доли своей продукции на рынке РФ.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
28 февраля 2017
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
28 февраля 2017
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
28 февраля 2017
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО)
28 февраля 2017
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО) 7
Новая политическая реальность
28 февраля 2017
Новая политическая реальность 9
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
27 февраля 2017
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области 5
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
27 февраля 2017
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов

Идет загрузка...