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Экономика

Жители России высказались за введение продовольственных карточек

78% россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

76% жителей страны считают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции, 75% уверены, что она даст возможность малоимущим полноценно питаться. Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников опроса.

Молодежь и жители сельской местности говорят о необходимости введения карточек чаще, чем пожилые люди и горожане. 

62% респондентов считают, что перечень магазинов, в которых можно получать продовольственную помощь, будет невелик, а 56% опрошенных полагают, что количество получателей карт будет ограничено. 53% граждан оценивает такую систему поддержки малоимущих как очень затратное для бюджета страны мероприятие.

На получение продовольственных карт (исходя из доходов своей семьи) рассчитывает 31% опрошенных россиян, 26% сказали, что испытывают потребность в них потребность.

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