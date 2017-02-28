Александр Козловский: Наша задача - не закрыть предприятия, а заставить их соблюдать экологическое законодательство

12:02, 28 февраля 2017, ПАИ

«Наша задача - направить усилия не на закрытие предприятий, а на то, чтобы заставить предприятия соблюдать экологическое законодательство, осуществлять контроль», - заявил депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский, комментируя выступление лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга на 7-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, Лев Шлосберг в своем выступлении заявил, что предприятия Великолукского свиноводческого комплекса (ВСК) «дискредитировали себя», и что откормочные площадки ВСК в Невельском, Усвятком, Великолукском и Куньинском районах «построены с нарушением законодательства РФ».

«Самое важное, что я услышал - что недопустимо. Идея Льва Марковича [Шлосберга - ПАИ] - это закрытие работающего предприятия, которое обеспечивает рабочие места в районах», - заявил Александр Козловский. «Сегодня на свиноводческий комплекс пытаются устроиться многие жители районов, в том числе Куньинского. А вы бы, Лев Маркович, если бы такого проекта не было, говорили бы, что это тоже плохо. Если есть — это плохое, если нет — это всё равно плохо», - добавил он.

По словам депутата, «мы должны помнить о том, что именно эти предприятия обеспечивают экономику Псковской области и за счёт этих денег мы можем выполнять социальные обязательства перед жителями».