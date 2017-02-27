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Спорт

Состоится турнир по боксу между командами Псковской области и Чеченской Республики

В Великих Луках проведут турнир по боксу между командами Псковской области и Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский на 7-й сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Своё выступление на сессии Александр Козловский посвятил Дню памяти 6-й роты, который отмечается 1 марта. По его словам, эта дата - знаковая не только для Псковской области, но и для всей России. Он напомнил, что почти 17 лет назад под чеченским Улус-Кертом на высоте 776 бойцы 6-й роты «встали железным заслоном на пути врага». 84 человека не вернулись из этого боя.

«90-е годы, начало 2000-х было очень тяжелым временем для нашей страны, но наши враги напрасно радовались нашим трудностям, Чеченская республика была очищена от бандформирований», - подчеркнул депутат.

Александр Козловский добавил, что губернатор Псковской области Андрей Турчак уделяет много внимания тому, чтобы семьи погибших ни в чём не нуждались, а память о погибших осталась в веках.

«Я вчера общался с родственниками Марка Евтюхина — руководителями фонда «Памяти 6-й роты», - сообщил депутат Госдумы и напомнил о предстоящей поездке родителей бойцов в Чечню. Он отметил, что псковские промышленники поучаствовали в этой акции и 2 марта в местах боёв будет установлен поклонный крест, который станет «лучшим символом единства и непобедимости России».

Также Александр Козловский пригласил жителей Псковской области принять участие в работе фонда «Земляки» - внепартийном благотворительном фонде помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

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