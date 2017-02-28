Власти Пскова поддержали акцию Госавтоинспекции «Я соблюдаю ПДД!»

14:27, 28 февраля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поддержали акцию Госавтоинспекции «Я соблюдаю ПДД!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, участниками профилактического мероприятия стали практически все категории участников дорожного движения, которые пришли на Масленичные народные гуляния 26 февраля.

В Детском парке псковичей и гостей города ждали не только народные игры и состязания, но и сюрпризы от сотрудников Госавтоинспекции. Так, кукольный персонаж Тигра из сказки «Винни - Пух» призывал юных пешеходов и пассажиров строго соблюдать Правила дорожного движения. Символом акции, которая проводилась под хештегом #ЯсоблюдаюПДД, стало большое алое сердце, которое символизировало бережное отношение участников дорожного движения друг к другу. Каждый участник акции получил в подарок световозвращатель.

Госавтоинспекция поблагодарила за помощь в организации акции общественные организации «Вольные» (псковские волонтеры) и «Ласточка» (юные экологи).