Сотрудники Росгвардии задержали великолучанина, похитившего продукты с прилавка магазина

12:24, 28 февраля 2017, ПАИ

27 февраля в Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Вчера около 17:00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в магазине на проспекте Ленина.



Наряд сразу прибыл на место происшествия. Продавец пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил с прилавка магазина продукты питания и скрылся.



В одном из дворов на проспекте Ленина, сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали 19-летнего гражданина, по приметам, сходным с теми, на которые указали очевидцы.



Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.