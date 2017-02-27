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Сотрудники Росгвардии задержали великолучанина, похитившего продукты с прилавка магазина

27 февраля в Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали  подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Вчера около 17:00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в магазине на проспекте Ленина.
 
Наряд сразу прибыл на место происшествия. Продавец пояснила, что неизвестный  мужчина открыто похитил с прилавка магазина продукты питания и скрылся.
 
В одном из дворов на проспекте Ленина, сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали  19-летнего гражданина, по приметам, сходным с теми, на которые указали очевидцы.
 
Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

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