Росгвардия предложила вдвое снизить стоимость оформления огнестрельного оружия

12:46, 28 февраля 2017, ПАИ

Подготовленный Росгвардией законопроект позволит снизить стоимость оформления огнестрельного оружия для гражданских лиц до 400 рублей, сказал руководитель договорно-правового департамента Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Школьников, передает агентство «Интерфакс».

«На сегодняшний день затраты на оформление и выдачу разрешения на оружие для гражданского лица составляет порядка 800 рублей. По согласованию с Минфином мы предложили установить госпошлину в размере 500 рублей. Этот переход от сборов к госпошлине позволяет нам предоставлять льготу. Если граждане воспользуются Единым порталом госуслуг, то они претендуют на 20-процентную скидку, и стоимость составит 400 рублей», - сказал Школьников журналистам во вторник.

Он отметил, что в уже внесенном на рассмотрение в Госдуму законопроекте 68 видов различных сборов за лицензирование оружия объединены в четыре вида госпошлины.