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Общество

Март в Псковской области ожидается теплее обычного на 1-2 градуса

В марте в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Месячная сумма осадков ожидается в объеме 90-110% от нормы. В первой половине марта ночные температуры составят от -1 до -6 градусов, в отдельные ночи столбик термометра может опускаться до -5…-10. Днем синоптики обещают от -1 до +4 градусов, возможно понижение температуры до -1…-6. Во второй половине марта прогнозируются ночные температуры в пределах -3…+2, дневные – от  +1 до +6, в отдельные дни воздух может прогреться до +8…+10.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах будут в норме для этого периода года. Во второй половине месяца ожидается вскрытие водоемов. Максимальные уровни воды на реках будут на 0,5-1 м ниже среднемноголетних отметок.

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