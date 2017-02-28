Акция, приуроченная к Всемирному Дню иммунитета пройдет в Псковской городской поликлинике № 3

18:22, 28 февраля 2017, ПАИ

1 марта с 14:00 до 15:00 в Псковской городской поликлинике № 3 (Псков, улица Индустриальная, 8) пройдет акция, приуроченная к Всемирному Дню иммунитета. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в ходе акции пройдёт анкетирование о составляющих здорового образа жизни, а также все желающие смогут измерить АД и посчитать ИМТ, получить информацию о мерах профилактики факторов риска различных заболеваний. Участникам акции будут предоставлены информационные материалы.

Организаторами мероприятия выступили ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж». Её участниками станут волонтеры областной школы ЗОЖ, специалисты кабинета медицинской профилактики ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» а также жители Пскова.

Добавим, что цель акции - привлечение внимания населения Пскова к проблемам связанным с распространенностью иммунных заболеваний, с сохранением и укреплением иммунитета в целом, пропаганда здорового образа жизни.

Телефон для справок 53-44-42.

Напомним, что ежегодно, с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета.