Более 7 млрд рублей направят в Псковской области на обеспечение гарантий бесплатной медпомощи

13:02, 28 февраля 2017, ПАИ

Порядка 7 млрд 230 млн рублей составляет финансовое обеспечение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Псковской области на 2017 год. Об этом в рамках «парламентского часа» на сессии Псковского областного Собрания 28 февраля сообщил председатель регионального Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Финансирование программы осуществляется, в том числе, за счёт средств областного бюджета - 1 млрд 539 млн рублей, а также за счёт средств ОМС - 5 млрд 691 млн рублей. «На средства ОМС мы можем и должны оказать медицинскую помощь не менее, чем в 110 тыс. 700 случаях. Причём большая часть средств направляется на оказание стационарной помощи. На оказание высокотехнологичной медпомощи (ВМП) планируется, в частности, потратить 287 млн рублей», - уточнил Игорь Потапов и добавил, что с течением времени количество случаев оказания ВМП кратно увеличилось - с 1 до 5 тысяч случаев.

Федеральный бюджет, в частности, выделяет субсидии на санитарно-авиационную эвакуацию, на лекарственное обеспечение, на лечение больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, на оказание высокотехнологичной помощи. «Врачебно-физкультурный диспансер будет финансироваться из областного бюджета», - уточнил Игорь Потапов.

Он также отметил, что подушевой тариф в системе ОМС в этом году составляет порядка 9 тысяч рублей. «Чётко прописаны объёмы определённых видов и форм медицинской помощи. Происходит сокращение стационарной помощи и увеличение объемов амбулаторной помощи. Мы не финансируем койки, мы финансируем случаи оказания медицинской помощи - случаи госпитализации. По сути, не имеет значения, сколько коек развернет медицинская организация. Важно то, что их должно быть достаточно для оказания той помощи, которая определена на эту организацию», - подчеркнул Игорь Потапов.

«Сейчас койка, нравится нам это или нет, стала работать как медицинская единица, где оказывается именно медицинская помощь, а не социальная. Проблемы при нормативном финансировании, конечно, есть. Койка стала работать, но сокращается длительность пребывания в стационаре. В прошлом году она составила менее 10 дней, а ранее, к примеру, средний срок пребывания в больнице составлял 17 дней. Да, это не нравится пациентам, которые пришли, что называется, «полежать». Да, за счёт этого увеличивается нагрузка на персонал. Да, существуют диспропорции, так как половина бюджета уходит на стационарную помощь, но происходит это обоснованно», - подчеркнул Игорь Потапов.

По его словам, основными «бюджетополучателями» по программе госгарантий являются областная клиническая больница (в системе ОМС учреждение ежегодно получает 761 млн рублей), Великолукская межрайонная больница (766 млн рублей), областной онкодиспансер, Псковская городская больница, Островская межрайонная больница.

Председатель комитета также сообщил, что программа содержит 29 критериев доступности и качества оказываемой медицинской помощи. «Программа не лежит у меня в столе, она размещена на всех сайтах медорганизаций, и любой желающий может с ней ознакомиться и задать вопросы. Недостатки стараемся устранять и реагировать», - отметил Игорь Потапов.

Он сказал, что в рамках программы предусмотрены 525 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов. Глава областного комитета по здравоохранению также вновь признал существующую проблему с обеспечением пациентов льготными лекарствами. «Она состоит из федеральной составляющей. Речь о недостаточном субсидировании из федерального бюджета расходных обязательств. В частности, лекарственного обеспечения орфанных заболеваний, которые тяжёлым грузом ложатся на областной бюджет. Ещё одна составляющая - несовершенство законодательной базы и региональные особенности, которые мы с вашей помощью стараемся решать», - подчеркнул он.

«Что касается больных сахарным диабетом - зона особого внимания. Им в регионе болеют около 16 тысяч человек. На обеспечение их инсулином направлены 102 млн рублей, 46 млн рублей - на таблетки. С прошлого года стоит проблема обеспечения расходными материалами для инсулиновых помп. Ими пользуются 65 человек. Стоимость расходных материалов для них составляет порядка 20 млн рублей. Их закупка будет финансироваться из областного бюджета», - уточнил Игорь Потапов.