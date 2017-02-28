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Экономика

Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы

АО «Россельхозбанк» и ПАО «КАМАЗ» улучшили условия совместной программы, в рамках которой клиенты сегмента малого и микробизнеса могут приобрести технику «КАМАЗ» на выгодных условиях. Теперь при покупке новой автотехники в кредит для клиентов банка действует скидка в размере 6% от цены производителя. Благодаря предоставлению автопроизводителем специальной цены на технику снижается сумма кредита на ее приобретение, сообищил Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Минимальный первоначальный взнос по кредитной программе банка составляет 15%, срок кредитования — до 7 лет. Предусмотрена возможность льготного периода погашения основной суммы задолженности в течение первых 12-ти месяцев кредитования. Кредитные средства предоставляются под залог приобретаемой техники, дополнительного обеспечения не требуется.

Для приобретения техники необходимо выбрать автотехнику в дилерском центре «КАМАЗ», получить коммерческое предложение и обратиться в Банк.

Филиальная сеть Россельхозбанка представлена более 1200 отделениями в России. В настоящий момент ПАО «КАМАЗ» реализует свою автотехнику в 85 регионах России.

С подробностями партнёрской программы можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке.

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