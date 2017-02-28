0
15:14
О найденном в Псковской области уникальном поселении эпохи викингов расскажут в ПАИ-live 1 марта
15:02
Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника
13:52
Март в Псковской области ожидается теплее обычного на 1-2 градуса
13:07
В Пскове заканчивается ремонт помещения для медвытрезвителя
12:43
В Великих Луках на месте ветхого корпуса школы № 6 появится современное здание
11:34
Жителям Псковской области предлагают оценить качество услуг учреждений культуры
09:57
АВТОЭКСПЕРТ: 7 советов как не купить «автохлам»
Еще новости
Общество

Псковская полиция проводит полную отработку общежитий и гостиниц

С 27 февраля по 3 марта УМВД России по Псковской области проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Общежитие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках операции планируется провести полную отработку общежитий, гостиниц, квартир коммунального типа с целью проверки законности проживания в них граждан и выявления лиц, скрывающихся от суда и следствия, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Совместно с представителями органов образования и социальной сферы полицейские посещают неблагополучные и другие семьи, о которых имеется информация, что в них дети и подростки подвергаются насилию, а также не выполняются обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Особое внимание стражи порядка уделяют выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений, контролю за поведением граждан, состоящих на профилактических учетах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О найденном в Псковской области уникальном поселении эпохи викингов расскажут в ПАИ-live 1 марта
28 февраля 2017
О найденном в Псковской области уникальном поселении эпохи викингов расскажут в ПАИ-live 1 марта
Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника
28 февраля 2017
Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника
Март в Псковской области ожидается теплее обычного на 1-2 градуса
28 февраля 2017
Март в Псковской области ожидается теплее обычного на 1-2 градуса
В Пскове заканчивается ремонт помещения для медвытрезвителя
28 февраля 2017
В Пскове заканчивается ремонт помещения для медвытрезвителя
В Великих Луках на месте ветхого корпуса школы № 6 появится современное здание
28 февраля 2017
В Великих Луках на месте ветхого корпуса школы № 6 появится современное здание
Жителям Псковской области предлагают оценить качество услуг учреждений культуры
28 февраля 2017
Жителям Псковской области предлагают оценить качество услуг учреждений культуры
Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой
28 февраля 2017
Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой 1
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
28 февраля 2017
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий

Идет загрузка...