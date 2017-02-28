Псковская полиция проводит полную отработку общежитий и гостиниц

14:11, 28 февраля 2017, ПАИ

С 27 февраля по 3 марта УМВД России по Псковской области проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Общежитие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках операции планируется провести полную отработку общежитий, гостиниц, квартир коммунального типа с целью проверки законности проживания в них граждан и выявления лиц, скрывающихся от суда и следствия, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Совместно с представителями органов образования и социальной сферы полицейские посещают неблагополучные и другие семьи, о которых имеется информация, что в них дети и подростки подвергаются насилию, а также не выполняются обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Особое внимание стражи порядка уделяют выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений, контролю за поведением граждан, состоящих на профилактических учетах.