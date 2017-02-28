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Общество

В Великих Луках на месте ветхого корпуса школы № 6 появится современное здание

В Великих Луках на месте ветхого корпуса школы № 6 на проспекте Гагарина, 108 появится современное здание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на начальника управления образования Татьяну Лозницкую.

Новая школа будет четырехэтажной, рассчитанной на 792 ученика. Для сравнения – в старом здании могли заниматься только 350 детей. «Это стало возможным благодаря тому, что наш город вошел в федеральную программу, общая сумма финансирования проекта из федерального и областного бюджетов составит более 616 миллионов рублей, – сказала Татьяна Лозницкая. – Сейчас идут геологические изыскания, планируется снос старого полуразрушенного здания, после чего сразу начнется строительство нового».

На фото: Татьяна Лозницкая (фото пресс-службы администрации города Великие Луки)

Как сообщил депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев, на чьем округе находится школа № 6, к нему неоднократно обращались великолучане с просьбой решить проблему аварийной школы. «Большинство жителей округа – родители детей, которые посещают эту школу, и, конечно, их волновала ситуация с разрушающимся зданием, – рассказал он. – Часть корпуса была аварийной, в другой части возникали проблемы с электропроводкой, а это безопасность и детей, и педагогов, и школьного персонала. Я плотно занимался решением этого вопроса, и меня очень радует, что в итоге было принято решение построить на этом месте новое здание школы. Проект масштабный, в том, что он стал возможным, большая заслуга губернатора Андрея Анатольевича Турчака, главы города Николая Козловского. Это еще раз подтверждает, что совместными усилиями можно решить практически любую проблему. А для Великих Лук строительство новой школы, впервые за последние двадцать лет – большое и очень радостное событие».

На фото: Сергей Федосеев (фото пресс-службы администрации города Великие Луки)

Народный избранник также отметил, что родители учеников, которых временно перевели в другие учебные учреждения, с пониманием относятся к этому факту и ждут открытия нового здания. «Со своей стороны, как человек, которому великолучане доверили представлять их интересы в городской Думе, я буду контролировать ход строительства, следить за его качеством», – подчеркнул Сергей Федосеев.

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