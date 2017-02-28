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Политика

Начинается приём заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании на выборах в депутаты Псковской городской Думы

Начинается приём заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании  на выборах в депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в городском отделении партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, д. 9 ежедневно с 28 февраля до 28 апреля (кроме выходных) с 9:00 до 18:00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения. В организационный комитет вошли девять человек - партийцев и представителей общественных организаций. Председатель организационного комитета – секретарь Псковского городского отделения партии, глава Пскова Иван Цецерский.

Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 72 02 95.

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