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Общество

Российским вузам разрешат создавать на своей базе школьные классы

Российские вузы со следующего года получат законодательно закрепленное право вести на своей базе отдельные классы в общеобразовательных школах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьера Ольги Голодец.

«Насколько я понимаю, сейчас уже документ лежит в Правительстве. И будет преодолено то законодательное ограничение, которое не позволяло вузам вести на своей базе школьные классы. Со следующего года эта проблема будет решена, и такие специализированные классы, которые будут иметь углубленную подготовку по определенным предметам, можно будет вести на базе вузов», - сказала вице-премьер.

Сейчас в России есть несколько специализированных учебно-научных центров, которые открыты при университетах. Это, к примеру, СУНЦ имени Колмогорова, школа для одаренных детей при МГУ. Также существует лицей у Высшей школы экономики, куда принимают после строгого отбора. Все остальные примеры сотрудничества вузов и школ - это в лучшем случае профильные классы, например, инженерные, медицинские. Занятия в таких классах ведут обычные учителя, но ученики также могут посещать  занятия в вузах.

Кроме того, в этом году в регионах появится еще 19 опорных вузов, которые получат дополнительное финансирование из бюджета.

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