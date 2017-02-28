Российским вузам разрешат создавать на своей базе школьные классы

15:11, 28 февраля 2017, ПАИ

Российские вузы со следующего года получат законодательно закрепленное право вести на своей базе отдельные классы в общеобразовательных школах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьера Ольги Голодец.

«Насколько я понимаю, сейчас уже документ лежит в Правительстве. И будет преодолено то законодательное ограничение, которое не позволяло вузам вести на своей базе школьные классы. Со следующего года эта проблема будет решена, и такие специализированные классы, которые будут иметь углубленную подготовку по определенным предметам, можно будет вести на базе вузов», - сказала вице-премьер.

Сейчас в России есть несколько специализированных учебно-научных центров, которые открыты при университетах. Это, к примеру, СУНЦ имени Колмогорова, школа для одаренных детей при МГУ. Также существует лицей у Высшей школы экономики, куда принимают после строгого отбора. Все остальные примеры сотрудничества вузов и школ - это в лучшем случае профильные классы, например, инженерные, медицинские. Занятия в таких классах ведут обычные учителя, но ученики также могут посещать занятия в вузах.

Кроме того, в этом году в регионах появится еще 19 опорных вузов, которые получат дополнительное финансирование из бюджета.